Eğitimde Anne-Kız El Ele buluşmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ’Büyükşehirle Değişime Hazır mısın’ projesi kapsamında Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik konferans düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ile Harran Üniversitesinin ortaklaşa olarak düzenlediği ’Eğitimde Anne-Kız El Ele’ projesi ile ’Büyükşehirle Değişime Hazır mısın’ projesi kapsamında kız öğrencilerin eğitimlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere yönelik konferans düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık,okul yöneticileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dursun Çadırcı, Sosyolog Fatma Gümüş, öğrencilere Kadın ve Aile Sağlığı, çocuk hastalıkları, bebek bakımı ve anne sütünün önemi konularında öğrencilere bilgiler verdi.

Şanlıurfa’da kız öğrencilerin başarılı olmaları için her zaman destek verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Anne Kız El Ele projesi, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren, yurtlarda kalan kız öğrencilerin yanında olması, ilgilenmesi, eğitimlerinde ve kişisel gelişimlerinde ne gibi katkılar sunabileceğimizi, Harran Üniversite, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi ile birlikte projeler üreten ortak paydadır. Yapılan her projeye emek veriliyor, emek veren kızlarımızın kadınlarımızın gelişimine katkı sağlayan tüm kurum ve şahıslara teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. Kadının benim kalbimdeki, hafızamdaki, bilgi dağarcığımdaki yeri bir gün değildir, olmamalıdır. Bu özel günler sadece kadınlarımızın daha çok hatırlanmasına vesile oluyor. Özellikle kız öğrencilerimizin çalışması başarılı olması gerekiyor. Bu yıl Harran Üniversitesinde bölüm birincilerini Büyükşehir Belediyemizde istihdam ettik ve bu birincilerimizin yüzde 60 oranını kız öğrenciler oluşturuyordu bu da beni çok mutlu etti. Ben Tekrardan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık ise Başkan Nihat Çiftçi’ye yapılan projeye desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinin geleceğin kadınlardan oluşacağı bilinci ile hareket ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Şube Müdürü Sibel Toptan da,“ Bu akşam Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Harran Üniversitesi ortak protokolü ile yürüttüğümüz Büyükşehir ile Değişime Hazır mısın ve Anne Kız El Ele projelerini gerçekleştirmek amacıyla yanınızdayız. Kızların eğitimini önemseyen, geleceğin kadınlardan oluşacağı bilinci ile hareket eden Büyükşehir Belediyemiz, Başkanımız Nihat Çiftçi’nin talimatıyla kızlarımıza destek oluyoruz” diye konuştu.