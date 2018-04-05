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Dikiş öğrenip, ihtiyaç sahibi öğrencilere elbise dikiyorlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce kursa imza atan Siverek Halk Eğitim Merkezi, açtığı dikiş kursu ile de, kursiyerler hem dikiş mesleğini öğreniyor, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere elbise...

Dikiş öğrenip, ihtiyaç sahibi öğrencilere elbise dikiyorlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce kursa imza atan Siverek Halk Eğitim Merkezi, açtığı dikiş kursu ile de, kursiyerler hem dikiş mesleğini öğreniyor, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere elbise...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:25
Dikiş öğrenip, ihtiyaç sahibi öğrencilere elbise dikiyorlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce kursa imza atan Siverek Halk Eğitim Merkezi, açtığı dikiş kursu ile de, kursiyerler hem dikiş mesleğini öğreniyor, hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere elbise dikiyorlar.

İlçe merkezinde ki 4 Aile hizmetleri birimi ile Halk Eğitim Merkezi binasında eğitim alan 130 kursiyer, kurs aldıkları süre zarfında, 1500 kız öğrenci eteği ile 2000 okul masa örtüsü dikti. Dikilen etekler ve masa örtülere kırsal mahallelerde eğitim ve öğretim yapan okul ve öğrencilerine dağıtıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar, "Çeşitli birimlerde açtığımız dokuz tane dikiş kursundan yaklaşık bin 500 tane etek ve 2 bin tane sıra örtüsü diktik. Bu diktiğimiz ürünleri kırsal mahallelerde bulunan okullarımıza dağıttık. Belki tüm okul ve öğrencilerimize yetişemeyeceğiz ama büyük çoğunluğunun inşallah peyder pey ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Bu dokuz kursumuz da eğitim görmekte olan kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi

Yoğuncu Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Töre Dinar Başkuş, "Okulumuz yeni açıldığı için, okulumuz da masa örtüleri yoktu öğretmenlerimiz bize masa örtüleri ile giyeceğimiz etek ve elbiseler getirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu
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