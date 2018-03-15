Demirkol Haliliye’li öğrencileri İstanbul’a uğurladı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye tarafından yürütülen “Biz Anadoluyuz” projesinin 761 kişilik ilk öğrenci kafilesini İstanbul’a gönderdi.

Haliliye Belediyesi ve Haliliye Kaymakamlığının işbirliğiyle İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında, Haliliye İlçesinden 761 öğrenci, 5 kafile şeklinde İstanbul ve Trabzon illerine gönderilecek. Proje kapsamındaki 131 öğrenci ve öğretmenden oluşan ilk kafile için GAP Havaalanında uğurlama programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural ve ilgililer katıldı. İstanbul’a gidecek öğrencilerle bir araya gelen Demirkol, öğrencilerden Şanlıurfa’nın kültürünü İstanbul’da görüşecekleri kişilere en iyi şekilde aktarmalarını istedi.

Öğrencilere 1915 Çanakkale Savaşı adlı kitabı da dağıtan Demirkol, bir sürede kitap okudu. Sık sık hatıra fotoğrafçı çektirdiği öğrencilere, hayırlı yolculuklar dileyen Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak gençlik geleceğimizdir diyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz bu gençlerimizi bilgi çağında en iyi şekilde yetişmeleri, en iyi eğitimi almaları ve kendilerini en mutlu şekilde hissetmelerini sağlamak istiyoruz. Bu gençler, bizim için çok değerli. İçişleri Bakanlığımızın organize ettiği Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Haliliye Belediyesi olarak 761 öğrencimizin ilk kafilesini İstanbul’a uğurlayacağız. Bu gençlerimiz İstanbul’da ailelerin misafirleri olacak. Türkiye’nin 81 vilayetinin birbiriyle kaynaşmasını ve ayrıca bu kardeşlik duygusunu daha ileri de, devam etmesini, nasıl ki asker arkadaşı, hac arkadaşı ve şimdi bu gençler de Biz Anadoluyuz Projesinde Türkiye’nin çeşitli illerinde arkadaşları olacak. Bu gençlerimizi şimdi İstanbul’a uğurluyoruz. Daha sonrasında İstanbul’dan gelenlerde Şanlıurfa’da misafir olacaklar. Bu bağlamda gençlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Haliliye Belediyemizin bütçesinden finanse edeceğimiz 761 öğrencimizi Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullardan seçmektedir” ifadelerini kullandı.

Demirkol, açıklamalarının ardından öğrencileri uçağa uğurladıktan sonra GAP Havaalanından ayrıldı.