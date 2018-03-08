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Çiftçi AK Parti yönetimini ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 25 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan kongrede göreve yeniden seçilen Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etti.Yeni yönetime...

Çiftçi AK Parti yönetimini ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 25 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan kongrede göreve yeniden seçilen Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etti.Yeni yönetime...

08 Mart 2018 Perşembe 13:49
Çiftçi AK Parti yönetimini ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 25 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan kongrede göreve yeniden seçilen Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü ziyaret etti.

Yeni yönetime hayırlı olsun temennisinde bulunan Çiftçi, "Bu gün yeni bir döneme, tüm AK Parti büyükşehir meclis grubu olarak tekrar hayırlı olsun demek için geldik. Sonuçta çalışmalarda, grup toplantılarında bir araya geldiğimiz, birlikte şehrimize yönelik karar aldığımız ve partimizin kararlarına iştirak ettiğimiz bir platform. Yeni bir dönem ve yönetim kuruluna yeni seçilen arkadaşlarımız var. Onlara da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok güzel bir kongre süreci yaşadık ve Şanlıurfa’nın yüz akıyla neticelenmiş oldu. Genel merkezimizde de bunun güzel yansımalarını hem genel başkanımız hem de genel merkezimizden gelen yardımcılarından almış olduk. Bunu el birliğiyle yaptık ve bundan sonra da el birliğiyle güzel bir şekilde şehrimize ve partimize hizmet edeceğiz" dedi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "25 Şubattaki kongreyle il başkanlığı görevi tekrar şahsıma tebliğ edildi ve yeni yönetim oluştu. Bu yeni yönetime hayırlı olsun. Ziyaretleri dolayısıyla Başkanı Nihat Çiftçi ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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