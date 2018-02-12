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Ceylanpınar’da yasa dışı bahis operasyonu

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaşa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 2 adrese baskın düzenledi.Baskın yapılan yerlerde 2 dizüstü bilgisayar, bahis oynanan kuponlar, 2 harddisk, kupon çıkarmaya yarayan...

Ceylanpınar’da yasa dışı bahis operasyonu

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaşa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 2 adrese baskın düzenledi.Baskın yapılan yerlerde 2 dizüstü bilgisayar, bahis oynanan kuponlar, 2 harddisk, kupon çıkarmaya yarayan...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:44
Ceylanpınar’da yasa dışı bahis operasyonu

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaşa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen 2 adrese baskın düzenledi.

Baskın yapılan yerlerde 2 dizüstü bilgisayar, bahis oynanan kuponlar, 2 harddisk, kupon çıkarmaya yarayan renkli yazıcı, 11 adet farklı tarihlerde oynanmış kaçak kuponlar ve İddia bülteni ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen harddiskleri incelemeye alırken baskın yapılan yerlerde bahis oynandığı tespit edildi. Bahis oynatan zanlılar Ali T. ve Eşref A. emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılara ’Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun’ kapsamında para cezası verileceği öğrenildi.
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