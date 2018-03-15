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Ceylanpınar’da çocuk oyun parkları yenileniyor

Ceylanpınar Belediyesi, çocuk parklarını güvenli, estetik ve fonksiyonel oyun aletleriyle yenilemeye başladı.Ceylanpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çocuk oyun parklarını kullanışlı ve modern bir görünüme...

Ceylanpınar’da çocuk oyun parkları yenileniyor

Ceylanpınar Belediyesi, çocuk parklarını güvenli, estetik ve fonksiyonel oyun aletleriyle yenilemeye başladı.Ceylanpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çocuk oyun parklarını kullanışlı ve modern bir görünüme...

15 Mart 2018 Perşembe 18:10
Ceylanpınar’da çocuk oyun parkları yenileniyor

Ceylanpınar Belediyesi, çocuk parklarını güvenli, estetik ve fonksiyonel oyun aletleriyle yenilemeye başladı.

Ceylanpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çocuk oyun parklarını kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşturdu. Daha önce Gençlik Parkı, Turgut Özal Parkı’nı yenileyen ve "Her şey çocuklar için" sloganıyla yola çıkan Ceylanpınar Belediyesi çiçek bahçesine dönüştürdüğü parklarda yer alan çocuk oyun alanlarına da yeni çehre kazandırmak için çalışma sürdürüyor. Belediye, oyun alanlarında bulunan oyun grubu ve peyzaj çalışmaları, parkların etrafının güvenliği için demir ferforjelerin yapılması veya mevcut ferforjelerin yenilenmesi, parkın içinde bulunan çöp kovası, bank, elektrik direği gibi donanım elemanlarının yenilenmesi çalışmalarını yürütüyor.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, çocuklar için güvenli ve sağlıklı oyun üniteleri kurduklarını ifade ederek, "Bütün gün okulda ya da evde enerjilerini yeteri kadar boşaltamayan çocuklarımız için her mahallede güvenilir çocuk oyun alanları yaratıyoruz. Belediye ekiplerimiz ilçedeki tüm parkları periyodik olarak yenileme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan tüm çalışmalarda parklara daha modern bir görünüm kazandırılırken, çocuklar için daha sağlıklı ve güvenilir oyun üniteleri kurulumu da gerçekleştiriliyor" diye konuştu.
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