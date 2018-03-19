Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115450
ALTIN
166.641
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5194
EURO
4.8592

Ceylanlar 3 puana 3 golle uzandı

Süper Amatör Ligi’nin yeni haftasında kendi evinde ve kendi seyircisi önünde Genç Karakeçililerspor’u ağırlayan Ceylanpınar Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı.Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyespor ligin 21’inci...

Ceylanlar 3 puana 3 golle uzandı

Süper Amatör Ligi’nin yeni haftasında kendi evinde ve kendi seyircisi önünde Genç Karakeçililerspor’u ağırlayan Ceylanpınar Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı.Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyespor ligin 21’inci...

19 Mart 2018 Pazartesi 19:45
Ceylanlar 3 puana 3 golle uzandı

Süper Amatör Ligi’nin yeni haftasında kendi evinde ve kendi seyircisi önünde Genç Karakeçililerspor’u ağırlayan Ceylanpınar Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı.

Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyespor ligin 21’inci haftasında Ceylanpınar İlçe Stadı’nda Genç Karakeçililerspor’u ağırladı. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Ceylanpınar Belediyespor oldu. Kısa sürede rakip üzerinde baskı kuran Ceylanlar, 28’inci dakikada perdeyi İbrahim Halil Çelik ile açtı ve durumu 1-0 yaptı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ceylanlar soyunma odasına 1-0 galip gitti.

İkinci yarıda ilk yarıya nazaran bambaşka bir Ceylanpınar Belediyespor vardı. Rakip kaleyi ablukaya alan Mavi Beyazlılar 51’inci dakikada farkı 2’ye çıkaran golü Eyüp Boz’un ayağından buldu. Bulduğu 2 golle iyice rahatlayan Ceylanpınar Belediyespor, 66’ncı dakikada Mehmet Akkuş ile skora son noktayı koydu ve durumu 3-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ceylanpınar Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu maçtan aldığı 3 puanla puanını 31’e çıkaran Ceylanpınar Belediyespor ligde 3’üncü sırada yer aldı. Öte yandan Ceylanpınar Belediyespor ligin 22’nci haftasında Şanlıurfa Türk Telekomspor’a konuk olacak.

Galibiyet Başkan Atilla’ya armağan edildi

Ceylanpınar Belediyespor Teknik Direktörü Ferhan Çelik, aldıkları önemli galibiyeti Başkan Atilla’ya hediye ettiklerini ifade etti. Çelik, "Taraftarımızın önünde 3 puana 3 golle uzanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha çok kadroda genç arkadaşlara yer vererek altyapımızın da durumu görmek istedik. Rakibimiz iyi oynasa da işi şansa bırakmadık ve ikinci yarıda işi bitirdik. Haftaya da Telekomspor deplasmanında olacağız. Birkaç günlük iznin ardından oyuncularımla beraber Telekomspor maçının hazırlıklarına da başlayacağız. Aldığımız bu değerli galibiyeti de Belediye Başkanımız Menderes Atilla’ya armağan ediyoruz" dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı
Siverek’te Çanakkale Zaferi Kutlandı
Büyükşehir 40 adet iş makinesini hizmete sundu
Büyükşehir 40 adet iş makinesini hizmete sundu
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim