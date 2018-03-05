Çanakkale yarışmaları elemelerinde sona gelindi

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle okullarda düzenlenen konusu sadece Çanakkale olan bilgi yarışması, şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon, resim ve tiyatro yarışmalarının elemelerinde sona gelindi.

Haliliye Belediyesi tarafından Çanakkale Destanını tanıtmak ve yaşatmak amacıyla yürütülen Çanakkale Yarışmaları, bu yıl 4’üncü kez düzenlendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü nedeniyle il genelindeki ortaokul ve liselerde başlatılan yarışmaların elemelerinde sona yaklaşıldı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar tarafından şiir okuma, şiir yazma, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren isimler belirlendi. Yarışma kapsamında bilgi yarışması finali, her ilçenin birincilerinin katılımıyla 14 Mart 2018 Çarşamba saat 14.00’de, dereceye giren yarışmacılar için ise 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00’de Milli Eğitim Konferans Salonunda ödül töreni yapılacak. Yarışmalarda dereceye giren tüm öğrenciler Çanakkale’ye götürüleceği öğrenildi. Ayrıca, şiir okuma ve yazma, kompozisyon ve resim yarışmalarında birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere ise çeyrek altın, bilgi yarışmasında birinci gelenlere dizüstü bilgisayar, ikinciye tam altın, üçüncüye yarım altın, tiyatroda derece alanlara da tablet bilgisayar ödülü verilecek.