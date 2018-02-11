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Çakmak ve sigara kağıdı hırsızları yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde camını kırdıkları iş yerinden çakmak ve sigara kağıdı çalan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde yaşandı....

Çakmak ve sigara kağıdı hırsızları yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde camını kırdıkları iş yerinden çakmak ve sigara kağıdı çalan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde yaşandı....

11 Şubat 2018 Pazar 13:21
Çakmak ve sigara kağıdı hırsızları yakalandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde camını kırdıkları iş yerinden çakmak ve sigara kağıdı çalan 3 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde iş yerinin önüne otomobille gelen 3 zanlı, iş yerinin camını kırdı. İçeriye girip bir düzine çakmak ve sigara kağıtları alan şahıslar, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Cam sesiyle uyanarak hırsızlık yapıldığını fark eden bir vatandaş, durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, otomobilin peşine düştü. Polisi gören hırsızlar otomobille kaçarken hırsızlıkta kullandıkları eldivenleri yolun kenarına attı. Kovalamaca sonucu Atatürk Mahallesi’nde durdurulan otomobilde yapılan aramada, iş yerinden çalınan çakmaklar ve sigara kağıtları ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdurrahman İ., Vedat İ. ve Ramazan T. emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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