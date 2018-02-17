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Büyükşehir ile Ceylanpınar’da konforlu ulaşım dönemi başladı

Şanlıurfa ve ilçelerinde toplu taşımada dönüşüm projesini hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Dönüşüm projesine Ceylanpınar ilçesinde devam ediyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon...

Büyükşehir ile Ceylanpınar’da konforlu ulaşım dönemi başladı

Şanlıurfa ve ilçelerinde toplu taşımada dönüşüm projesini hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Dönüşüm projesine Ceylanpınar ilçesinde devam ediyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon...

17 Şubat 2018 Cumartesi 16:21
Büyükşehir ile Ceylanpınar’da konforlu ulaşım dönemi başladı

Şanlıurfa ve ilçelerinde toplu taşımada dönüşüm projesini hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşımada Dönüşüm projesine Ceylanpınar ilçesinde devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından hayata geçirilen ’Toplu Taşımada Dönüşüm’ projesi kapsamında Ceylanpınar ilçesinde 6 adet yeni halk otobüsü düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halit Şimşek, Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü ile vatandaşlar katıldı. Düzenlenen törende konuşan Nihat Çiftçi, "Amacımız 13 ilçemizin tamamında konforlu ulaşımı sağlamak. İlçelerimize yeni, merkeze uyarlı, engelli vatandaşlarımız için tasarlanmış, Klima sistemleri ile donatılmış tam teşekküllü bunların yanında Urfa karta uyumlu araçları ilçelerimizde yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Şuana kadar Siverek, Birecik, Viranşehir tamamlandı bugünde Ceylanpınar ilçemize ulaşım konusunda yenilikçi çalışmalarımız tamamladık. Amacımız Ceylanpınarlı kardeşlerimizin rahat, konforlu, huzurlu toplu taşıma sistemine kavuşmaları. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız toplu taşıma konusunda çalışmalarını sürdürüyorlar, geliştiriyorlar çünkü bizler sadece merkezden sorumlu değiliz, bizim sorumluluğumuz 13 ilçeyi kapsamakta ve ilçelerimizi geliştirmek durumundayız" dedi.

"Trambüs projesine başlıyoruz"

Nihat Çiftçi, trambüm “Merkezde ki toplu taşıma sisteminde iyileştirme çalışmalar sonucunda farklı sistemlere geçiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Trambüs ve Tramvay sistemlerini proje aşamasına getirdi, şuan 7,5 kilometre trambüs nakil hatları ve alt yapı sistemleri yapılıyor. Trambüs projesinin master planları hazırlandı, akslar için kamulaştırma çalışmaları başladı ve en kısa sürede trambüs projemize de başlayacağız” diye konuştu. İlçede yapılan önemli yatırım ve çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Büyükşehir’den büyük bir hizmet aldıklarını, vatandaşların özellikle de Engelli vatandaşların yeni otobüsler ile rahat ve konforlu ulaşıma kavuştuğunu ifade etti.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin Toplu Taşıma sistemi Engellilere uygun bir şekilde dizayn edilen otobüsler 48 yolcu kapasiteli olup içerisinde son sistem kamera ve klima sistemleri yer alıyor.
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