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Büyükşehir, Bozova’da kent park yapımını sürdürüyor

Şanlıurfa kent merkezinde ve ilçelerde büyük projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesinde 28 Bin metrekarelik Kent Parkının yapım çalışmalarını sürdürüyor.Şanlıurfa merkez ve 13 ilçeye yeşil alan kazandırmak için...

Büyükşehir, Bozova’da kent park yapımını sürdürüyor

Şanlıurfa kent merkezinde ve ilçelerde büyük projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesinde 28 Bin metrekarelik Kent Parkının yapım çalışmalarını sürdürüyor.Şanlıurfa merkez ve 13 ilçeye yeşil alan kazandırmak için...

17 Şubat 2018 Cumartesi 16:14
Büyükşehir, Bozova’da kent park yapımını sürdürüyor

Şanlıurfa kent merkezinde ve ilçelerde büyük projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesinde 28 Bin metrekarelik Kent Parkının yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa merkez ve 13 ilçeye yeşil alan kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi son olarak Bozova ilçesindeki kent parkındaki çalışmalara hız verdi. İlçe halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, oyun alanları, kamelya, çeşme, kantin, piknik tipi banklar, ahşaplı bank ve yürüyüş bantlarının yer alacağı modern kent parkı projesi ile Bozovalılara nefes alacağı bir yaşam alanı kazandırmış olacak. Bozova kent parkında mevsim şarlarının el verdiği çerçevede çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri park yapımında son olarak çim ekimi gerçekleştirerek hedeflenen tarihte yapımını bitirerek hizmete açacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Bozova-Adıyaman yolunda orta refüjde yer alan sulama sistemi döşemesine devam ediyor.

Bozova mezarlığı onarılıyor

Sosyal Belediyeciliği sahanın her alanın yansıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozova Asri Aile mezarlığında ihata duvarı onarımı yapıldı. Duvarın yanı sıra mezarlık içerisinde yürüme yolları ve çeşme yapım çalışmaları da tamamlandı.
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