Büyükşehir 40 adet iş makinesini hizmete sundu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, araç parkını genişleterek 40 adet iş makinesini hizmete sundu.

Büyükşehir Belediyesi, araç parkını genişleterek ‘Örnek Belediye’ vasfını korumaya devam ediyor. Projeleri bir çok il belediyeleri tarafından örnek alınarak hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi, hibe ve fonlara yönelik takibi ile her geçen gün Şanlıurfa’ya yatırıma devam ediyor. Büyükşehir, 14’ü hibe, 26’sı öz kaynakları olmak üzere toplamda 40 iş makinesini araç parkına hizmete sundu.

“ Makineleşmeye önem veren bir belediye başkanıyım”

Araçların hizmet sunumu öncesi düzenlenen törende bir konuşma yaparak çalışan büyükşehir kadrolarının Şanlıurfa merkez ile birlikte 13 ilçenin tümüne hizmet ulaştırdığını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “2018 yılı için çalışma sezonu başlamış oluyor. Artık havaların güzel olması ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 13 ilçe belediye başkanlığımız, 19 bin 422 kilometrelik alanda 1 milyon 985 bin nüfusa güzel hizmet götürmenin programı içerisindeler. 2017’de bize bağlı daire başkanlıklarımızın geliştirmiş olduğu projeler neticesinde 14’ü hibe olmak üzere 40 iş makinesini Allah’ın izni ile Şanlıurfa insanımız için hizmete almış oluyoruz. Diğer makineler kurumumuzun kendi imkanları ile ödemeleri tamamen gerçekleştirilmiş olup 17 milyonluk bir yatırımla alanda olacak. Makineleşmeye önem veren bir belediye başkanıyım. Çünkü elinizde yeterli miktarda makine olmazsa sizin vatandaşa vereceğiniz hizmeti yerinde ve zamanında etkili bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün görünmemektedir. Onun için imkanları güçlendirmek gerekir” dedi.

‘Üreten bir büyükşehir altyapısını oluşturduk’

Çiftçi, çevresel anlamda Büyükşehir Belediyesinin bir yandan duyarlılığını sürdürdüğünü diğer yandan enerji üretimine geçtiğini de sözlerine ekleyerek, “Şimdi çevre anlamında Büyükşehir Belediyemizin çizmiş olduğu vizyon ortadadır. Zira ilçelerimizde toplanan çöpler artık katı atık nakil araçları ile naklini gerçekleştirip merkezde ayrıştırma ve bertaraf istasyonları ile enerjiye dönüşüyor. Böylelikle katı atıkla enerji sağlanarak çok önemli projeler imza atılıyor. Artık ilçelerimizdeki tüm katı atıklar şehir merkezine getirilerek enerjiye dönüştürülüyor. Bunun yanı sıra atık su da gerekli altyapı sistemlerinden geçtikten sonra arıtılıyor ve yine enerji üretiliyor” şeklinde konuştu.

‘Hiç bir güç bu topraklarda nifak ekemeyecek’

Konuşmasında Zeytin Dalı operasyonuna da değinen Çiftçi, “Ülkemiz önemli günlerden geçiyor. Terörle mücadele konusunda ordumuz gerekli hassasiyeti gösteriyor ve sınır güvenliğini sağlıyor. Evlatlarımız, Mehmetçiğimiz, Muhammed’in ordusu şuan cephede hepimizin selameti için can siper hane bir şekilde mücadele veriyor. Zeytin Dalı operasyonunda canını feda eden Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Bu topraklarda nifak ekmek isteyen hangi güç olursa şunu bilsinler ki, bu nifakları sonuç vermeyecektir. Bu ülke üzerinde hangi ülkeler operasyon çekmek istiyorlarsa bilsinler ki, Türkiye eski Türkiye değildir” diye konuştu.

Çiftçi’nin konuşmasının ardından kurdele kesimi yapıldı. Kurdele kesiminden sonra araçları inceleyerek araç sürücülerine de başarılar diledi.