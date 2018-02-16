Borcunun ödemeyenlerin elektriği kesilmeye başlandı

Şanlıurfa’da Dicle Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, 12 Şubat’tan itibaren borcunu ödemeyenlerin elektriğinin kesim işlemine başlandığı duyuruldu.

Dicle Elektrik Dağıtımdan konuyla ilgili yapılan açıklamada, tarımsal sulamada kullandıkları elektriğin bedelini uzun süredir ödemeyen abonelerin varlığına dikkat çekilerek, "Şirketimizin tüm iyi niyetine rağmen borçlu tarımsal sulama abonelerimiz maalesef yapmaları gereken ödemeleri yapmamıştır. Bunun üzerine daha önceden açıkladığımız üzere şirketimiz tarafından yasaların yetki kullanılarak 12 Şubattan itibaren borçlu abonelerin elektrikleri kesilmeye başlandı. Yasa ve yönetmeliklerin şirketimize verdiği yetkilere göre bu abonelerin elektriğini çok önceden kesmemiz gerekirken, çiftçiler zarar görmesin, ürünü tarlada kalmasın diye bunu öteledik. Ancak, geldiğimiz noktada bir kısım tarımsal sulama abonesinin borç ödeme konusunda iyi niyetli olmadığı görülünce yaptığımız uyarıların ardından ilk etapta borçlu 86 mahallede elektrikleri kestik. Bazı milletvekilleri ve yöneticilerin de araya girmesi sonucunda ödeme sözü aldık. Ardından da bu abonelere ödeme yapabilecekleri süre tanıdık. Bu süre tamamlanıncaya kadar elektriklerini de yeniden verdik. Ancak söz konusu borçlar ödenmez ise, bahse konu abonelerin elektriğini yeniden keseceğiz. Bu konuda son derece kararlıyız ve geri adım atmayı düşünmüyoruz. Elektrik borcu bulunan tarımsal sulama abonelerini, mağduriyet yaşamamaları için sezon başlamadan bir kez daha uyarıyoruz. Borçlarını en kısa sürede ödesinler, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerine kesinlikle elektrik enerjisi vermeyi planlamıyoruz" denildi.

38 bin 874 tarımsal abonenin borcu var

Açıklamada, Türkiye’de tarımda kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 45’inin Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde tüketildiği de hatırlatarak, 32 bin 874 tarımsal sulama abonesinin yüzlerce milyonu bulan borcu bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, bazıları 2 yıldan bu yana ödenmeyen elektrik borçlusu abonelerin illere göre dağılımda ise ilk sırayı 14 bin 369 borçlu tarımsal sulama abonesi ile Şanlıurfa’nın çektiğine de dikkat çekilerek, "Şanlıurfa’yı 10 bin 119 borçlu tarımsal sulama abonesi ile Mardin, 6 bin 287 borçlu tarımsal sulama abonesi ile Diyarbakır izliyor. Batman, Siirt ve Şırnak’ta ki borçlu tarımsal abone sayısı ise 2 bin 99 olarak belirlendi" ifadeleri kullanıldı.