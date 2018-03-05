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Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den Muhasebeciler Haftasını kutlaması

Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası İbrahim Halil Akman ve yönetim kurulu üyeleri, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar...

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den Muhasebeciler Haftasını kutlaması

Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası İbrahim Halil Akman ve yönetim kurulu üyeleri, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:36
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’den Muhasebeciler Haftasını kutlaması

Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası İbrahim Halil Akman ve yönetim kurulu üyeleri, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Nihat Çiftçi,“1-7 Mart tarihleri muhasebeciler ve mali müşavirler için önemli bir hafta bu sebeple başta İbrahim Halil Akman başkanımızın şahsında tüm yönetim kurulu ve muhasebeci arkadaşların haftalarını kutluyorum. Ziyaretleri bizleri memnun etmiştir onlara teşekkür ediyorum. Mesleki gelişimlerini de takip ediyoruz hep birlikte güzel çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Tüm Muhasebe ve Mali Müşavirlere başarılı bir meslek hayatı diliyorum. Bizler yerel yöneticiler olarak bu meslek dalında yer alan arkadaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Şanlıurfa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası İbrahim Halil Akman ise “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’ye bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. 1-7 Mart Muhasebeciler haftasından dolayı ortak payda olarak çalıştığımız kurumları ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ettik. Başkanımız ile şehir çalışmaları ile ilgili fikir alış verişinde bulunduk. Bizleri kabul ettiği içinde Başkanımızın şahsına ayrıca teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
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