Belediye Başkanı Çiftçi, Suruç’teki STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Suruç’taki STK temsilcileri ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, "2018 Suruç’un hizmet yılı olacak" dedi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Suruç’un tarihinde görmediği hizmetlerin yapıldığını belirterek, ilerleyen yıllarda Suruç’un tüm sorunlarını ortadan kaldıracaklarını belirtti. Çiftçi, konuşmasının devamında "Suruç AK Belediyecilik anlayışı ile 2 yılda tarihinde hiç görmediği hizmetleri bir bir almaya başlıyor. Büyükşehir Belediyemizin ve İlçe Belediyemizin başka bir belediye başkanına kavuşması ile birlikte Suruç’ta değişimler başladı. İlçemizin kırsalı asfaltla buluşmaya başladı. Suruç merkezi ilk kez sıcak asfaltla, yeni mezarlıklara, yeni parklara, yeni semt sahasına ve semt pazarına kavuştu. Allah’ın izni ile Suruç’umuzun çehresi değişti. Daha yapacağımız çok hizmet var. Bizler hizmet endeksli çalışan belediyeleriz. Her yağmur yağdığında İlçe genelinde yaşanan su baskınlarına istinaden başlattığımız çalışmalarla alt yapı sorunu tarihe gömdük" dedi.

"Amacımız Suruçlulara doğru bir şekilde hizmet etmek"

Büyükşehir Belediyesi olarak vizyonel çalışmalar yürüterek ilçe genelinde büyük projelere imza atacaklarını belirten Çiftçi, "İlçede yaptığımız çalışmalara istinaden artık daha vizyonel bir yaklaşım ile Şuruç’un geleceğini ileriye taşımak için içme suyu arıtma tesisi yapıyoruz. Bu çalışma ile halkımız artık temiz içme suyu içecek. İlçe genelinde başlatacağımız 143 kilometrelik asfaltlama çalışması ile birlikte ilçenin çehresini değiştireceğiz. Hedefimiz sizlere doğru bir şekilde hizmet etmek ve bunu doğru bir şekilde yapıyoruz. Gücümüzü Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan, Vekillerimizden, Teşkilatımızdan ve halkımızdan alıyoruz. Bu çalışmalarımızı yaparken bireysel düşünmüyoruz. Bizleri seçen sizlere mahcup olmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepinizin göreceği gibi 2018 Suruç’un hizmet yılı olacak" diye konuştu.