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Başkan Atilla’dan satranç kursuna ziyaret

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Satranç Kurs Merkezinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.Ceylanpınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve SODES’ten onaylı "Spor varsa sorun yok" projesi kapsamında...

Başkan Atilla’dan satranç kursuna ziyaret

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Satranç Kurs Merkezinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.Ceylanpınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve SODES’ten onaylı "Spor varsa sorun yok" projesi kapsamında...

06 Mart 2018 Salı 10:45
Başkan Atilla’dan satranç kursuna ziyaret

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Satranç Kurs Merkezinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Ceylanpınar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve SODES’ten onaylı "Spor varsa sorun yok" projesi kapsamında 870 örenciye satranç eğitimi veriliyor. Her yaş grubunun katılabildiği kurslar uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Belediye Başkanı Menderes Atilla, devam eden eğitimleri yerine görmek amacıyla Ceylanpınar Belediyesi Satranç Kurs Merkezini ziyaret etti. Yaşları küçük öğrencilerle sohbet eden Başkan Atilla, eğitim projesi kapsamında kursiyerlere tişört ve şapka hediye etti.

870 gence satranç hediyesi

Burada bir açıklama yapan Başkan Atilla, Ceylanpınar Belediyesi olarak sporun her dalına destek verdiklerini söyledi. Bu kapsamda ilçede satranç eğitimlerine da başladıklarını ifade eden Başkan Atilla, "Ceylanpınar Belediyesi sportif faaliyetlerimizin içerisinde Futbol, Basketbol ve satranç var. Bu yıl içerisinde Satranç takımımızı da kurduk. Şu anda 870’in üzerinde öğrenciye satranç kursu veriyoruz. Satranca ilgiyi arttırmak için gençlerimize satranç kafe eğitim merkezini açtık. Bugün gençlerimize tişört ve şapka hediye edeceğiz. SODES’le yapmış olduğumuz proje kapsamında gençlerimize bu hediyeleri vereceğiz. Satranç odaklanmayı, sabretmeyi öğretiyor" diye konuştu.

Ceylanpınar Belediyesi Satranç takımının kısa bir süre önce kurulmasına rağmen büyük başarılara imza attığını ifade eden Başkan Atilla, "Gençlere güveniyor ve onları her zaman destekliyoruz" dedi.

Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Halid Şimşek de bu tür güzel aktiviteler açtığı için Belediye Başkanı Menderes Atilla’ya teşekkür etti.
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