Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı.

Olay, ilçenin Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Merada hayvancılık yaparak geçimini sağlayan İsmail Karaman’a ait koyun sürüsü, başıboş kurt cinsi köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler sürüdeki 4 koyunu telef ederken, 7’sini yaraladı.

Olaya tepki gösteren İsmail İsmail Karaman, “1 yıldır başıboş kurt cinsi köpekler tarafından hayvanlarımız saldırıya uğruyor. Kazlarımız, tavuklarımız bu hayvanlar tarafından kaçırılıyor, bu yüzden akşamları nöbet tutmak zorunda kalıyoruz" dedi

"Belediye çözüm bulamıyor"

Tedbir alınması için Siverek Belediyesine başvurdukları halde bir çözüm bulunmadığını savunan Karaman, "Eskiden hayvan barınağı vardı, başıboş hayvanlar orada toplanırdı ama maalesef bu yeni yönetim başa gelir gelmez tüm köpekleri saldı, şu an yüzlercesi başıboş ortalıkta tehlike saçıyor. Mağduriyetimizin giderilmesi için Siverek Belediyesine defalarca başvurduk ama her defasında bizi başka yerlere yönlendiriyorlar ve bir çözüm bulunmuyor” dedi

"Bir yıl içinde zarar 20 bin TL"

Bir yıl içerisinde köpeklerin saldırısı sonucu zararının 20 bin TL olduğunu söyleyen mağdur İsmail Karaman, "En son bu köpeklerin sürüye saldırması sonucu 4 koyunumu telef ettiler, 7’sini yaraladılar. Şimdi ben bu zararı kimden tahsil edeceğim, biz artık maldan el çektik bu hayvanların gelip bize, çoluk çocuğumuza saldırmasından endişeleniyoruz. Bir insan hayatına mal olduktan sonra mı çözüm bulunacak” diye konuştu.