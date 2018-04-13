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Bakan Kurtulmuş’tan Eyyüp Nebi Beldesi’ne ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Mardin temaslarının ardından geldiği Şanlıurfa’da, beraberindeki heyetle Viranşehir Eyyüp Nebi Beldesi’ni ziyaret etti.Bakan Numan Kurtulmuş’u Eyyüp Nebi Beldesi ziyaretinde, Viranşehir Kaymakamı...

Bakan Kurtulmuş’tan Eyyüp Nebi Beldesi’ne ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Mardin temaslarının ardından geldiği Şanlıurfa’da, beraberindeki heyetle Viranşehir Eyyüp Nebi Beldesi’ni ziyaret etti.Bakan Numan Kurtulmuş’u Eyyüp Nebi Beldesi ziyaretinde, Viranşehir Kaymakamı...

13 Nisan 2018 Cuma 16:39
Bakan Kurtulmuş’tan Eyyüp Nebi Beldesi’ne ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Mardin temaslarının ardından geldiği Şanlıurfa’da, beraberindeki heyetle Viranşehir Eyyüp Nebi Beldesi’ni ziyaret etti.

Bakan Numan Kurtulmuş’u Eyyüp Nebi Beldesi ziyaretinde, Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkan Yardımcıları Halef Kete, Aslan Çiftçi, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir Koordinatörü Aladdin Milli ve Eyyüp Nebi eski Belediye Başkanı Mustafa Çiftçi karşıladı.

Beldedeki Hz. Eyyüp Peygamber ve eşi Hz. Rahime ile Hz. Elyasa’nın türbelerini ziyaret edip dua eden Bakan Kurtulmuş, belde hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sabır taşına sırtını dayayarak dua eden Bakan Kurtulmuş, beldenin inanç turizmi açısından son derece önemli bir yer olduğunu söyledi. Bakan Kurtulmuş, "Gerçekten son derece maneviyatı yüksek olan bir makam. Hazreti Eyüp Peygamberin sırtını dayanarak acılarını dindirmek için sabrettiği cenabı Allah kendisine verdiği büyük imtihanla başa çıktığı önemli bir mekân. Hazreti Eyüp Peygamber burada yatıyor. Hazreti Elaysa (A.S.) burada yatıyor. Urfa için, Viranşehir için son derece önemli bir yer. Bugün burada bulunduğumuz için şükrediyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş ziyaretin ardından Şanlıurfa’ya hareket etti.
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