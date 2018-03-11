Bakan Fakıbaba Birecik’te muhtarlarla bir araya geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Birecik’te Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa’ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Halfeti programı sonrası Birecik’e geçti. Bakan Fakıbaba, burada AK Parti Birecik ilçe binası ile gençlik kolları binasının açılışına katıldı. Açılış sonrası Bakan Fakıbaba, Birecik Belediye Kültür Merkezinde STK ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı da hazır bulundu.