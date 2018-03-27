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Anneler ve çocukları sınavda birlikte ter döktü

Haliliye Belediyesi tarafından okuma seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen “Annemle Okuyorum” projesi kapsamında birinci grupta yer alan anne ve çocuklarına, okudukları kitapla ilgili sınav yapıldı.Annemle...

Anneler ve çocukları sınavda birlikte ter döktü

Haliliye Belediyesi tarafından okuma seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen “Annemle Okuyorum” projesi kapsamında birinci grupta yer alan anne ve çocuklarına, okudukları kitapla ilgili sınav yapıldı.Annemle...

27 Mart 2018 Salı 19:05
Anneler ve çocukları sınavda birlikte ter döktü

Haliliye Belediyesi tarafından okuma seferberliği kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında hayata geçirilen “Annemle Okuyorum” projesi kapsamında birinci grupta yer alan anne ve çocuklarına, okudukları kitapla ilgili sınav yapıldı.

Annemle Okuyorum adıyla geçtiğimiz haftalarda başlatılan proje kapsamında birinci grup anne ve 6’ncı sınıf öğrencisi çocukları, okudukları Siyer-i Nebi kitabından sınava tabi tutuldu. Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezindeki sınav öncesinde, Başkan Fevzi Demirkol anne ve çocuklarıyla bir araya geldi. Gençlerin eğitimi konusunda her zaman ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Demirkol, okuma seferberliği konusunda çalışmalarının da devam edeceğini söyledi. Demirkol, anne ve çocuklarının ayrı salonlarda sınava girdikleri deneme sınavı kitapçıklarını dağıttıktan sonra başarılar diledi.

Projeye ilişkin açıklama yapan Fevzi Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak eğitime, ailelerimize, gençlerimize çok büyük önem vermekteyiz. Aile bütünlüğünü, aile içerisinde anne ile çocukları arasında iletişimi sağlamak ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin okuması adına Annemle Okuyorum şeklinde bir kampanya başlattık. Bu kampanyamızda, anneler ve çocukları aynı kitabı okudular ve o kitabı okuduktan sonra anneler ayrı, çocuklar ayrı şekilde test şeklinde sınava tabi tutulmaktadırlar. Bu sınav sonucunda başarılı olan anne ve çocukları mükafatlandırılacaktır. Bu okuma programımızda, Peygamberimizin örnek hayatını hem annelerimizin hem çocuklarımızın anlaması adına Siyer-i Nebi Kitabı dağıttık ve bu kitaptan sınav yapıyoruz” diye konuştu.

Başarılı olan anne ve çocuklarına çeşitli ödüller taktim edilecek

Gençlerin eğitimine önem veren ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapan, 2014 yılından bugüne açılan okuma yazma kurslarıyla da kadınların okuma öğrenmeleri konusunda çalışmalar yürüten Fevzi Demirkol, okuma konusunda geçtiğimiz günlerde Annemle Okuyorum projesini hayata geçirmişti.
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