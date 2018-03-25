Akçakale’de gençler için okçuluk kursu açıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Akçakale Belediyesi ile AK Parti Gençlik Kolları tarafından, Türk kültüründe önemli yere sahip olan ata sporu okçuluğu yaşatmak ve genç kuşaklara sevdirmek amacıyla bir kurs düzenledi.

Açılan kursa 18 yaş üzeri gençlerin ücretsiz başvurabildiği okçuluk kursunun açılışı Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Programda konuşan Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Türk gelenek ve göreneklerinde ok ve yayın tarihinin çok eskilere uzandığını belirtti. Osmanlı’da okçuluğun çok geliştiğini ve düzenli bir spor faaliyeti olarak yapıldığına işaret eden Ayhan, cesaret, çeviklik, dikkat ve ustalık isteyen bu ata sporunun günümüzde genç nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

Programda okla deneme atışları yapan Ayhan, milli ve manevi değerleri yansıtan her türlü aktiviteye katkı sunacaklarını vurguladı. Akçakale Spor Salonunda üç gün sürecek Okçuluk Kursuna katılan gençlere sertifika ve dereceye girenlere ise çeşitli ödüller verileceği belirtildi.