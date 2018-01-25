Akçakale’de çadırlarını su basan Suriyeliler zor anlar yaşadı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, çadırlarını su basan Suriyeli vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesindeki boş bir arazideki çadırlarda ikamet eden 10 Suriyeli ailenin çadırlarını su bastı. Suriyeli kadınların zor anlar yaşadığı su baskını sonrası aile fertleri çocuklarını çadır dışına çıkardı. İki gündür etkisini sürdüren yağışla su baskını altında kalan Suriyeli sığınmacılar, yetkililerden yardım istedi.

Yardım bekliyorlar

Çadırlarda, yatak, yorgan ve elbiselerinin su altında kaldığını dile getiren Suriyeli Abit İbrahim El Salim, “Su altında kaldık. Gece yağmur yağması sonucu aniden su çadırlarımıza girdi. Çadırdaki yatak, yorgan ve elbiselerimiz su altında kaldı. Ev eşyalarımız su altında kaldı. İmkansızlıktan dolayı çadırlarda kalıyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bu yerden daha müsait bir yer bulamadık. Gördüğünüz gibi çoluk çocuk kötü durumdayız. Çadırımızın içinde ne varsa su altında kaldı. Her şeyimiz ıslandı velhasıl çaresiziz" diye konuştu.