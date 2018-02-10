Ak Partili gençlerden kan bağışı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, AK Parti Gençlik kolları tarafından Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatında yaralanan Mehmetçikler için kan bağışında bulundu.

AK Parti Gençlik kolları başkanı İhsan Konacak ile birlikte ilçenin Cumhuriyet meydanında bulunan Kızılay gezici aracına gelen çok sayıda gençlik kolları mensubu, yapılan işlemlerin ardından, Afrin’de Terör örgütleriyle mücadele ederken, yaralanan Mehmetçikler için kan bağışında bulundu. İlçe Geçlik Kolları Başkanı İhsan Konacak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk silahlı kuvvetlerimizin Suriye’de terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu temizlik operasyonunda yaralanan Mehmetçiklerimiz için bugün Siverek gençlik kolları olarak, kan bağışında bulunduk. Şunu belirtmek istiyorum ki, her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Başkomutanımız Recep Tayip Erdoğan’ın emrindeyiz, gerekirse bizde gidip Mehmetçiğimizle birlikte omuz, omuza çarpışmaya hazırız.”