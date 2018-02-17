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Yılmaz: “Tecrübelerimizi paylaşarak şehirlerimizi geliştiriyoruz”

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Tokat’ta düzenlenen “Karadeniz Bölge Toplantısı”na katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Tecrübelerimizi paylaşarak şehirlerimizi geliştiriyoruz”...

Yılmaz: “Tecrübelerimizi paylaşarak şehirlerimizi geliştiriyoruz”

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Tokat’ta düzenlenen “Karadeniz Bölge Toplantısı”na katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Tecrübelerimizi paylaşarak şehirlerimizi geliştiriyoruz”...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:56
Yılmaz: “Tecrübelerimizi paylaşarak şehirlerimizi geliştiriyoruz”

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Tokat’ta düzenlenen “Karadeniz Bölge Toplantısı”na katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Tecrübelerimizi paylaşarak şehirlerimizi geliştiriyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya başkanlığında Tokat’ta bir otelde gerçekleştirilen toplantıda belediye başkanları bir araya gelerek tecrübe paylaşımında bulundu.

Bu tür toplantıların şehirlerin gelişimi için büyük önem arz ettiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Teşkilatçılık deyince akıllara ilk olarak AK Parti geliyordu. Şimdi belediyecilikte de AK kadrolar akıllara kazındı. Hükümetimizin yatırım politikaları sayesinde hizmet merkezlerde kalmadı en ücra mahallelere kadar ulaştı. Bugün Türkiye’nin her yerinde vatandaşlarımız gerek sosyal medya gerek telefon gerekse e-posta aracılığı ile belediyelerimiz ile iletişime geçiyor. İnanıyorum ki bizde olduğu gibi tüm belediyelerimiz bu iletişim kanallarını kullanarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretiyor. Böylesine hızlı bir süreçte sorunlar çözüme kavuşuyor. Bizlere bu imkanların sağlanmasında şüphesiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın payı büyüktür. Belediyeciliğin üstadı kendisidir. Bizler de onun yolunda vatandaşımıza hizmet etmek için çabalıyoruz. Bu toplantıda yine aynı şekilde vatandaşımızın memnuniyetini nasıl arttırırız, şehirlerimizi nasıl geleceğe taşırız onu konuşuyor olacağız. Tecrübelerimizi diğer belediye başkanlarımızla paylaşacağımız bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile bölgede görev yapan 215 belediye başkanı hazır bulundu.
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