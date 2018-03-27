Yazıcı: “Kalça ağrısı çekenler mutlaka doktora başvurmalı”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kalça ağrısı çekenlerin mutlaka bir muayene olması gerektiğini söyledi. Yazıcı, kalça protezi ameliyatı ile sağlığına kavuşan kişinin günlük yaşantısına normal olarak devam edebileceğini belirtti.

İki kalçasında çocukluktan beri ağrı olan ve yürümekte zorluk çeken 41 yaşındaki Ayşe Çökeren’e, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı tarafından başarılı bir kalça protezi ameliyatı yapıldı. Dr. Ali Kemal Yazıcı, kalça protezi ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Kalça ağrısının birçok kişinin karşı karşıya kalabildiği bir rahatsızlık olduğunu belirten Opr. Dr. Ali Kemal Yazıcı, "Kalça vücuttaki en büyük ekleme sahip bölgedir ve hemen hemen her harekette kullanılır. Bu yüzden en küçük bir zorlanma da ya da değişik sebeplerden ötürü sakatlanma, yıpranma ve aşınmalar meydana gelmektedir. Bu durum ise kalça da çekilmez ağrılara neden olmaktadır. Bu durum doğal olarak tıbbi bir tedavinin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Kalça ekleminin eski sağlığına kavuşabilmesi için hastanın kalça protezi ameliyatı olması gerekebilmektedir. Bunu yapılan muayene sonrası hasta ile yapılan görüşmenin ardından karar alınmaktadır. Kalça protezi ameliyatı ile sağlığına kavuşan kişinin de günlük yaşantısına eskiden olduğu gibi rahatlıkla devam edebildiğini de hatırlatmak istiyorum” dedi.

“Mutlaka muayene olun”

Kalça ağrısı çeken hastaların mutlaka bir muayene olması gerektiğini söyleyen Dr. Ali Kemal Yazıcı, “İki kalçasında çocukluktan beri ağrı bulunan 41 yaşındaki Ayşe Çökeren, kendisi yürümekte zorluk çekiyordu. Artık yürüyemez hale gelmişti. Bize başvurduğunda korkuları vardı. Bunu yenmesini de sağladık. Evde iş yaparken takılıp kaldığını, hareket edemediğini söyledi. Her şeyi kısıtlıymış, 1 saatlik işi 2-3 saatte yapabiliyor, iş yaparken eğilip kalkarken çok sıkıntılar yaşıyormuş. Kendisine başarılı bir operasyon yaptık, artık ağrılarının gittiğini rahat rahat yürüyebildiğini söyledi. Bu anlamda kalça ağrısı çekenleri ve bu tür sağlık sorunlarını çekenleri mutlaka bir muayene olması gerektiğini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Dr. Ali Kemal Yazıcı ile tanışana kadar birçok hastaneye ve doktora gittiğini hatırlatan Ayşe Çökeren, "Doktorum ameliyat olman gerektiğin söyledi. Ameliyatı bana anlattı, operasyon için gün verdi ve sonra kalça protezi ameliyatı oldum. Ameliyat olduktan sonrada yeni doğmuş gibi ağrısız sızısız bir yaşama döndüm. 41 yaşındayım ve sanki bu yaşıma kadar çektiğim sıkıntılar bitti. Eve gittiğimde işlerimi daha rahat yapabiliyorum, geceleri daha rahat uyuyabiliyorum. Ameliyat olmaktan korkan hastalara da buradan sesleniyorum: Ağrılar bitmiyor, kesinlikte tedavi olmalıdırlar. Kesinlikle hiçbir şeyden korkmasınlar. Kendilerini Türk hekimlerine bıraksınlar” şeklinde konuştu.