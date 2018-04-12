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Yazar Emin Gürdamur İlkadımlılarla buluştu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Okur Yazar Buluşmalarının bu seferki konuğu ilk kitabı ile edebiyat dünyasına başarılı bir giriş yapan Yazar Emin Gürdamur oldu.İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde gerçekleştirilen...

Yazar Emin Gürdamur İlkadımlılarla buluştu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Okur Yazar Buluşmalarının bu seferki konuğu ilk kitabı ile edebiyat dünyasına başarılı bir giriş yapan Yazar Emin Gürdamur oldu.İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde gerçekleştirilen...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:39
Yazar Emin Gürdamur İlkadımlılarla buluştu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Okur Yazar Buluşmalarının bu seferki konuğu ilk kitabı ile edebiyat dünyasına başarılı bir giriş yapan Yazar Emin Gürdamur oldu.

İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde gerçekleştirilen söyleşi ve imza günü her yaştan edebiyat hayranlarını bir araya getirdi. Okur Yazar Buluşmaları programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde her programda başka bir yazar Samsunlularla buluşarak hem söyleşi hem de imza günü etkinliği gerçekleştiriliyor. Edebiyat dünyasının usta isimlerini Samsunlularla buluşturan etkinliklerin son konuğu Emin Gürdamur, söyleşi ve imza gününde Samsunlularla buluştu.

“Hayata bakışımızı nitelikli edebiyat belirliyor”

Edebiyat ve yazarlık üzerine tecrübe ve düşüncelerini katılımcılarla paylaşan başarılı yazar Gürdamur, “Okunan ve yazılan her eserin kendine göre bir değeri olsa da özellikle muhafazakar edebiyatçıların her zaman nitelikli eserlere imza atması gerekir. Edebiyatı edebiyat olarak görmeli ve bizim eserlerimizde dünya genelinde beğenilir eserler olmalıdır. Nitelikli edebiyat hayata bakışımızı belirler bu nedenle çok okumalıyız” dedi.

İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, birim müdürleri ve her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği programın sonunda sevenlerinin kitaplarını imzalayan Gürdamur, günün anısına hazırlanan Saat Kulesi Tablosunu İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Yüksel’in elinden aldı.
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