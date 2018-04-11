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Yavru TEMA Günü kutlandı

TEMA Vakfı Tekkeköy İlçe Sorumluluğu tarafından 2017-2018 yılı Yavru TEMA Günü kutlama programı Tekkeköy Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı...

Yavru TEMA Günü kutlandı

TEMA Vakfı Tekkeköy İlçe Sorumluluğu tarafından 2017-2018 yılı Yavru TEMA Günü kutlama programı Tekkeköy Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:26
Yavru TEMA Günü kutlandı

TEMA Vakfı Tekkeköy İlçe Sorumluluğu tarafından 2017-2018 yılı Yavru TEMA Günü kutlama programı Tekkeköy Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı.

Tekkeköy Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın yanı sıra TEMA temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Çevre bilincinin erken yaşlarda aşılanması gerektiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Aydınlık geleceğimizin asıl sahibi evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun yanında özellikle aileden başlayarak okullarda eğitimlerle evlatlarımıza çevre bilincini aşılamalıyız. Bu konuda hepimize çok önemli görevler düşüyor. Ağaçların faydası, çevreyi kirleten atıklar, doğayı yok eden her türlü dış etmenin neler olduğu evlatlarımıza iyice anlatılmalı. Yine önlemler, tedbirler, geri dönüşüm gibi birçok önemli noktada çalışmaları neler olduğu anlatılmalı ve uygulaması yapılmalı. Özellikle erozyonla mücadele konusunda çalışma yürüten TEMA’yı her zaman destekliyor ve çalışmalarında ortak olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda belediyemizin ev sahipliğinde TEMA Vakfı Tekkeköy İlçe Sorumluluğu tarafından düzenlenen 2017-2018 yılı Yavru TEMA Günü kutlama programına katılarak evlatlarımızın doğanın korunması, geri dönüşüm ve çevre ile ilgili çalışmalarını inceledik. Böyle güzel bir çalışma için evlatlarımızı, ailelerini, öğretmenlerini ve TEMA yetkililerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.
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