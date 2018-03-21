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Uğurluel Samsunlulara Çanakkale’yi anlattı

Ünlü tarihçi-yazar Talha Uğurluel, "Çanakkale Son Şafak" adlı konferansla Samsunlulara buluştu.18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atakum Belediyesi tarafından "Çanakkale Son Şafak" isimli program düzenlendi....

Uğurluel Samsunlulara Çanakkale’yi anlattı

Ünlü tarihçi-yazar Talha Uğurluel, "Çanakkale Son Şafak" adlı konferansla Samsunlulara buluştu.18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atakum Belediyesi tarafından "Çanakkale Son Şafak" isimli program düzenlendi....

21 Mart 2018 Çarşamba 20:40
Uğurluel Samsunlulara Çanakkale’yi anlattı

Ünlü tarihçi-yazar Talha Uğurluel, "Çanakkale Son Şafak" adlı konferansla Samsunlulara buluştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atakum Belediyesi tarafından "Çanakkale Son Şafak" isimli program düzenlendi. Yalı Kafe’de düzenlenen programa konuşmacı olarak tarihçi-yazar Talha Uğurluel katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programdan önce Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı bir konuşma yaptı.

"Atalarımızın verdiği mücadeleyi vermek zorundayız"

Şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başlayan Başkan Taşçı, "Bu konferansları düzenlemedeki amacımız, vatandaşlarımızın tarih bilincini artırmaya katkı sağlamak. Bizim atalarımızın tarihte nasıl mücadele verdiğini bilmemiz gerekiyor. Bu günlerde Suriye’de, Irak’ta ve yurt içinde Türkiye olarak benzer mücadeleyi veriyoruz. Osmanlı’nın son dönemlerinde dış güçlerin oynadığı oyunlarla yine karşı karşıyayız. Çanakkale’de nasıl 7 düvele karşı savaşmışsak bugün Afrin’de bu coğrafyayla alakası olmayan milletler bize karşı savaşıyor. Demek ki bu coğrafya pahalı bir coğrafya. Atalarımız nasıl bir mücadele verdiyse biz de atalarımızın torunları olarak aynı mücadeleyi vermek zorundayız. Şayet Türkiye Cumhuriyeti’ni daim kılacaksak" dedi.

Başkan Taşçı’nın ardından sunumuna başlayan Talha Uğurluel, izleyicileri tarihin sayfalarında gerçekçi bir yolculuğa çıkardı. 1. Dünya Savaşı’na değinerek Çanakkale Savaşı’nda cephelerde verilen mücadeleyi anlattı. Zorlu şartlara rağmen Mehmetçiğin kazandığı zaferleri anlatan Uğurluel, kendine özgü anlatımıyla izleyicilerin gözünde Çanakkale Zaferi’ni canlandırdı.
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