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Tok: “Karadeniz Yerel Yönetimler Toplantısı çok verimli geçti”

Tokat’ta gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı’na katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.Karadeniz Bölgesi Belediye Başkanları Tokat’ta gerçekleştirilen Yerel...

Tok: “Karadeniz Yerel Yönetimler Toplantısı çok verimli geçti”

Tokat’ta gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı’na katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.Karadeniz Bölgesi Belediye Başkanları Tokat’ta gerçekleştirilen Yerel...

17 Şubat 2018 Cumartesi 16:22
Tok: “Karadeniz Yerel Yönetimler Toplantısı çok verimli geçti”

Tokat’ta gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı’na katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.

Karadeniz Bölgesi Belediye Başkanları Tokat’ta gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı’nda “AK Belediyeler 2019 Yolunda” sloganıyla bir araya geldi. Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yerel yöneticiler olarak her zaman vatandaşımızla iç içe olmak önceliğimiz olmuştur. Bu kapsamlı ve önemli toplantıda da yerel yöneticiler olarak bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sadece şehrimizin değil ülkemizin her köşesinde vatandaşa verilen belediyecilik hizmetlerinin artması hepimiz için övünç kaynağı oluyor. Ayrıca bu toplantıda bir ve beraber olarak verdiğimiz mesajda ayrı bir anlam taşımaktadır. Şahsım ve partimiz adına vatandaşa hizmet aşkıyla bir aradayız” diye konuştu.

“2019 yolunda daha güzel bir İlkadım”

2019 yolunda AK belediyeler olarak hedef ve politikaların konuşulduğu toplantının gelecek vizyonunun çizildiğini ifade eden Başkan Tok, “Bizlerde bu uğurda ve yolda İlkadım Belediyesi olarak 4 yılda gerçekleştirdiğimiz projelerle İlkadım’ı Karadeniz’in yükselen değeri yapmayı amaçladık. Bu toplantıda komşu illerimizin belediye başkanları ile yaptığımız istişarelerde takip edilen ve beğenilen bir belediye olduğumuzu görmek hemşerilerim adına gurur duymamıza vesile oldu. AK Belediyeler 2019 Yolunda sloganıyla gerçekleşen bu toplantıda 2019’a yaklaşırken daha güzel, daha modern, daha gelişmiş bir İlkadım olması övünç kaynağı olmuştur” şeklinde konuştu.
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