Tekkeköy Gençlik Merkezinde “18 Mart ve Afrin” sergisi

Tekkeköy Gençlik Merkezinde “18 Mart ve Afrin” konulu sergi açıldı.

Gençlik Merkezinde açılan resim sergisini ziyaret eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Gençlik Merkezinde yürütülen resim kurslarında evlatlarımızın 18 Mart ve Afrin konulu resimlerden oluşan sergisini gezdik. Gerçekten çok güzel eserler ortaya koymuşlar. Evlatlarımızın gönlünden geçenleri, duygularını kağıda resmetmeleri o duyguları yansıtması gerçek bir başarı. Evlatlarımızı ve öğretmenlerimizi kutluyoruz. Serginin ardından Gençlik Merkezimizdeki diğer kurslarımızı gezerek öğrencilerimize başarılar diledik. Gençlik Merkezimiz açıldığı günden bugüne kadar binlerce öğrencimize, gencimize kucak açarak büyük ve önelmiş bir görevi yerine getirdi” dedi.