Taşçı: “Ortak sevdamız vatan”

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyesi gazileri makamında ağırlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Türk milletinin güvenliği için canını hiçe sayan ve vatan uğruna gazi olanlar, bu ülkenin önemli değerleridir” dedi.

Samsunlu gazilerle birlikte, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı ziyaret eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Başkan Taşçı’ya derneklerine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti. Başkan Taşçı, “Sizler bizim için son derece değerlisiniz. Gazilerimizin yanında olmak, tüm milletimizin asli görevidir” ifadesini kullandı.

Vatan için canını hiçe saymış olan şehit ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Başkan İshak Taşçı, “Bu vatan için canını hiçe sayarak düşmana karşı kahramanca göğsünü siper etmiş olan gazilerimiz, şehitlerimiz ve aileleri bizler için çok değerli. Her zaman, her şartta onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için gözünü kırpmadan canını vermekten sakınmayan şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim onurumuzdur. Bayrağımızın huzur içerisinde dalgalanması uğruna gazi olan kıymetlilerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın her zaman destekçileri olduğunu ifade eden Ahmet Diril, “Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile her zaman iletişim halindeyiz. Gazilerimizle her fırsatta bir araya gelen ve bizlere her zaman destek olan Başkan İshak Taşçı’ya teşekkür ederiz. Muharip gaziler olarak bizler, her zaman devletimizin yanında, Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz” ifadelerini kullandı.

Şube Başkanı Ahmet Diril, ziyaretin anısına Başkan Taşçı’ya, Atakum’da yaşayan Kore gazilerinin bilgilerini de içeren “Samsun’da Yaşayan Kore Gazilerimiz” isimli kitap hediye etti.