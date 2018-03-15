Silahlı saldırıda sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuk vuruldu

Samsun’da sokakta bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen şahıslar kazara 6 yaşındaki çocuğu kafasından vurarak yaraladı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Gaznelimahmut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye tabancayla saldırı düzenleyen saldırganlar olay yerinden kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri evinin önünde oyun oynayan ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan 6 yaşındaki Umut S.A.’nın kafasını sıyırarak yaraladı. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Umut S.A.’nın kafasına 8 dikiş atıldı. İhbar üzerine Samsun polisi alarma geçti.

Polis, Samsun Asri Mezarlığı Şehitliği yanında kıstırdıkları olaya karıştıkları ileri sürülen Sebahattin Ş.(20) ve Görkem T.’yi (20) olayda kullanılan tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.