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Samsun’da tarım ve kırsal kalkınma çalıştayı

Samsun’da “Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörel Eylem Planı Hazırlanması Çalıştayı” yapıldı.2018- 2023 Samsun İli Sektörel Eylem Planları hazırlıkları başlatıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA), Samsun İl Gıda, Tarım ve...

Samsun’da tarım ve kırsal kalkınma çalıştayı

Samsun’da “Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörel Eylem Planı Hazırlanması Çalıştayı” yapıldı.2018- 2023 Samsun İli Sektörel Eylem Planları hazırlıkları başlatıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA), Samsun İl Gıda, Tarım ve...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:47
Samsun’da tarım ve kırsal kalkınma çalıştayı

Samsun’da “Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörel Eylem Planı Hazırlanması Çalıştayı” yapıldı.

2018- 2023 Samsun İli Sektörel Eylem Planları hazırlıkları başlatıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA), Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesinin işbirliği ile Samsun’un 2018- 2023 Dönemi Tarım ve Kırsal Kalkınma Sektörel Eylem Planı’nın hazırlanmasına yönelik olarak geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu, sivil toplum kuruluşları ve yetiştirici örgütlerinin başkanları katıldı.

Bitkisel üretim, su ürünleri, hayvancılık ve kırsal kalkınma olarak üç çalışma grubuna ayrılan çalıştay süresince, kurum/kuruluş ve sektör temsilcilerinin kendi faaliyet alanlarına ilaveten; sektörün mevcut durumu, hedefleri, projeleri, sorun ve çözüm önerilerini içeren konular ele alındı.
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