Samsun’da “İki Elin Sesi Var” konseri

Samsun’da lise öğrencileri tarafından ortaklaşa hazırlanan “İki Elin Sesi Var” adlı konser büyüledi.

Samsun İlkadırn Güzel Sanatlar Lisesi ve Eskişehir Atatürk Guzel Sanatlar Lisesi’nin ortaklaşa hazırladığı, çok sesli Türk müziği ve klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan "İki Elin Sesi Var" adlı konser yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde düzenlenen konserde 60 kişilik orkestra ve 40 kişilik koro sahneye çıktı.

Konser hakkında bilgi veren Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Bayram Karaman, “İki kardeş şehrin böyle bir organizasyonda buluşmasının ve bu organizasyonda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ilgi toplayan konser, birçok kişinin beğenisini kazanarak konuklara güzel anlar yaşatmıştır” dedi.