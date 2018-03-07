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Samsun’da havacılık çalıştayı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) işbirliği ile Samsun’da "AeMC(Havacılık Tıp Merkezi)’ler için Ulusal Düzeyde Emniyet Yönetim Sistemi(EYS) Uygulaması" konulu çalıştay başladı.EYS ile ilgili olarak Havacılık Tıp Merkezlerine yönelik...

Samsun’da havacılık çalıştayı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) işbirliği ile Samsun’da "AeMC(Havacılık Tıp Merkezi)’ler için Ulusal Düzeyde Emniyet Yönetim Sistemi(EYS) Uygulaması" konulu çalıştay başladı.EYS ile ilgili olarak Havacılık Tıp Merkezlerine yönelik...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:31
Samsun’da havacılık çalıştayı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) işbirliği ile Samsun’da "AeMC(Havacılık Tıp Merkezi)’ler için Ulusal Düzeyde Emniyet Yönetim Sistemi(EYS) Uygulaması" konulu çalıştay başladı.

EYS ile ilgili olarak Havacılık Tıp Merkezlerine yönelik "AeMC’ler için Ulusal Düzeyde EYS Uygulaması" konulu çalıştay Samsun’da başladı. 2 gün sürecek çalıştaya; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tüm havacılık personelinin sağlık muayenelerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden uçuş tabipleri ve kalite yönetim temsilcileri katılıyor. Çalıştay kapsamında Emniyet Yönetim Sistemi ile ilgili olarak ilk gün teorik ve mevzuata yönelik ikinci gün ise uygulamalı çalışmalar yapılacak.

OMÜ Hava Uzay Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve UZAYTEM Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kolbakır’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştay; OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Kıvılcım Ozaner’in sunumuyla devam etti.
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