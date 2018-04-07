Samsun’da Hat ve Tezhip Sergisi açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi’nde “Hat ve Tezhip Sergisi” açıldı.

Kent Müzesi Galeri Katında açılan yılsonu sergisinde 20 kursiyerin 90 eseri yer alıyor. Zer Sanat yöneticileri ve öğretmenleri tarafından açılışı yapılan sergi 10 Nisan’a kadar Kent Müzesi’nde gezilebilecek. 10 yıldır sanatsal faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten kurs öğretmenlerinden Mevhibe Sevinç, sergide ipek ve hat üzerine yapılan çalışmaların yer aldığını belirtti.

Sergi, gelecek Mayıs ayı içerisinde Piazza AVM’de sanatseverlerle buluşacak.