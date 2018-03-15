Samsun’da düğünde silahla yaralamaya tutuklama

Samsun’da düğün töreninde bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı...