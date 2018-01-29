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Samsun TSO’dan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” bilgilendirme toplantısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” hakkında ilgili sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, tehlikeli maddeleri gönderen,...

Samsun TSO’dan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” bilgilendirme toplantısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” hakkında ilgili sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, tehlikeli maddeleri gönderen,...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:15
Samsun TSO’dan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” bilgilendirme toplantısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” hakkında ilgili sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, tehlikeli maddeleri gönderen, dolduran, taşıyan, paketleyen, boşaltan, alan, depolayan firmaların, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, “tehlikeli madde güvenlik danışmanı” istihdam etmek ya da ilgili bakanlıktan yetki almış, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından hizmet almasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yönetmelik yürürlüğe girdi

İlgili sektör temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Hepinizin bildiği üzere, ‘Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ 24 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı bulundurulmasına yönelik uygulama 2018 yılı itibariyle başlamış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin amacı tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir” dedi.

Uygulamayana para cezası verilecek

Murzioğlu şu bilgileri verdi: “En özet haliyle sizlerin temsil ettiği sektöre ilişkin can ve mal güvenliğini tahsis etmek amacıyla bir standart getirmektir. Tehlikeli maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı gibi faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya ilgili Bakanlıkça yetkilendirilmiş güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından hizmet alması zorunludur. Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İlgili kanun hükümlerine riayet etmeyen, taşıyan, dolduran, paketleyen, gönderen, yükleyen, boşaltan firmalara, tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmeyen veya hizmet satın almayan firmalara yüksek miktarlarda idari para cezası uygulanacaktır. Belirtilen sürelerde olumsuzluğu düzeltmeyenler tekrar para cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Bugün bu hususlara ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü Uzmanları aramızda. Oldukça önemli bilgileri bizlerle paylaşacaklar.”

Murzioğlu’nun konuşmasının ardından ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca, yönetmelik hakkında katılımcılara brifing verildi.
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