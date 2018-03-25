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Samsun-Krasnodar uçak seferleri 3 Nisan’da başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun ile Krasnodar arasında ilk uçuşun 3 Nisan’da yapılacağını belirterek, "Bu uçuş karşılıklı kazan kazana dayanan ticaretimiz için de büyük bir fırsat olacak" dedi.Samsun...

Samsun-Krasnodar uçak seferleri 3 Nisan’da başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun ile Krasnodar arasında ilk uçuşun 3 Nisan’da yapılacağını belirterek, "Bu uçuş karşılıklı kazan kazana dayanan ticaretimiz için de büyük bir fırsat olacak" dedi.Samsun...

25 Mart 2018 Pazar 19:04
Samsun-Krasnodar uçak seferleri 3 Nisan’da başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun ile Krasnodar arasında ilk uçuşun 3 Nisan’da yapılacağını belirterek, "Bu uçuş karşılıklı kazan kazana dayanan ticaretimiz için de büyük bir fırsat olacak" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediyesinde 3 Nisan’da Samsun-Krasnodar uçuşları, karşılıklı iş birliği, ticaretin geliştirilmesi ve Krasnodar’da Mayıs ayının ilk haftası yapılması planlanan Samsun Tanıtım Günleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Uzunca bir süredir Samsun’da verdiğimiz uğraş bu. Samsun ile Krasnodar arasında haftada iki kez tarifeli sefer konulması büyük bir fırsat. Turizmciler, sağlıkçılar ve iş adamları açısından Rusya çok önemli bir pazar. Aynı zamanda bu ülkeyle ticaret yapmak isteyenler için de bu uçak seferleri önemli bir avantaj. Büyükşehir Belediyesi olarak bu coğrafya ile ulaşım sorununu çözmek adına çok büyük çabalar harcadık. Zaman zaman yaşanan hadiseler nedeniyle zor anlar yaşadık ama yine de yılmadık sonuna kadar devam ettirdik. Çünkü Samsun, Türkiye’nin kuzeye açılan en önemli kapısı. Samsun için Rusya ile dış ticareti canlandırmak adına büyük bir fırsat olan bu uçuşlar hem kent hem de ülke ekonomimiz için uzun vadede büyük bir getiri sağlayacak. Bu konuda herkesin desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu. Rusya tarafından 20 kişinin Samsun’a davet edildiğini de söyleyen Yılmaz, "Karşılıklı ticaretimiz geliştiği takdirde inanıyorum ki Samsun’u kimse tutamaz. Belediye olarak bu konuda elimizi taşın altına koyduk" diye konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak ise 3 Nisan’da yapılacak ilk uçuşun Samsun için güzel bir adım olacağına inandığını kaydetti.
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