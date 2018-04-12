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Samsun-Çarşamba Havalimanında yolcu sayısında rekor artış

Samsun-Çarşamba Havalimanında Mart ayında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 artışla 137 bin 583, dış hat yolcu trafiği yüzde 147 artışla 5 bin 202, toplamda ise yüzde 51 artışla 142 bin 785 oldu.Samsun...

Samsun-Çarşamba Havalimanında yolcu sayısında rekor artış

Samsun-Çarşamba Havalimanında Mart ayında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 artışla 137 bin 583, dış hat yolcu trafiği yüzde 147 artışla 5 bin 202, toplamda ise yüzde 51 artışla 142 bin 785 oldu.Samsun...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:13
Samsun-Çarşamba Havalimanında yolcu sayısında rekor artış

Samsun-Çarşamba Havalimanında Mart ayında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 artışla 137 bin 583, dış hat yolcu trafiği yüzde 147 artışla 5 bin 202, toplamda ise yüzde 51 artışla 142 bin 785 oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun-Çarşamba Havalimanı Mart ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Vali Kaymak yaptığı açıklamasında, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; Mart ayında Samsun-Çarşamba Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 artışla 137 bin 583, dış hat yolcu trafiği yüzde 147 artışla 5.202, toplamda ise yüzde 51 artışla 142 bin 785 oldu. 2018 yılı Mart ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1171 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 32 artışla 54 olmak üzere toplam uçak trafiği 1225’e ulaştı. 2018 yılı Mart ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 49 artışla 1058 ton olarak gerçekleşti. 2018 yılı 3 aylık istatistiklerine göre; Samsun-Çarşamba Havalimanından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 429 bin 351 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 3 bin 427’ye, yük (kargo + posta + bagaj) trafiği ise yüzde 90 artışla 3 bin 940 tona ulaştı” dedi.

Samsun-Çarşamba Havalimanından karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara’ya, 6 gün İzmir’e, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Antalya’ya uçuş seferleri yapılıyor. Ayrıca, Almanya’nın Dusseldorf kentine haftada 1 gün olmak üzere direkt uçuş seferi gerçekleştiriliyor. İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabiliyor.
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