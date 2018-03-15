Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117202
ALTIN
165.191
DOLAR
3.9001
STERLİN
5.4377
EURO
4.8063

Saldırıya uğrayan balıkçı hastanelik oldu

Samsun’da kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan seyyar balıkçı hastanelik oldu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabasında balık satarak geçimini sağlayan Fatih...

Saldırıya uğrayan balıkçı hastanelik oldu

Samsun’da kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan seyyar balıkçı hastanelik oldu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabasında balık satarak geçimini sağlayan Fatih...

15 Mart 2018 Perşembe 18:20
Saldırıya uğrayan balıkçı hastanelik oldu

Samsun’da kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan seyyar balıkçı hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabasında balık satarak geçimini sağlayan Fatih İ.B.(45), alkollü oldukları öğrenilen kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların tornavida ve yumrukla saldırdığı Fatih İ.B. çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fatih İ.B. tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı saldırıda sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuk vuruldu
Silahlı saldırıda sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuk vuruldu
Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Tekkeköy Gençlik Merkezinde “18 Mart ve Afrin” sergisi
Tekkeköy Gençlik Merkezinde “18 Mart ve Afrin” sergisi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim