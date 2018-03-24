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Pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde pikabın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Emirefendi Mahallesi Cemiyet 5’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Kurt’un(38) kullandığı 55 JF 582 plakalı motosiklet ile henüz...

Pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde pikabın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Emirefendi Mahallesi Cemiyet 5’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Kurt’un(38) kullandığı 55 JF 582 plakalı motosiklet ile henüz...

24 Mart 2018 Cumartesi 19:49
Pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde pikabın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Emirefendi Mahallesi Cemiyet 5’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Kurt’un(38) kullandığı 55 JF 582 plakalı motosiklet ile henüz plakası alınamayan pikap çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan pikap sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis olay yerinde kaçan pikabın sürücüsünü ve plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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