Parkinson hastalığına karşı hareket

Nöroloji Uzmanı Dr. Ömer Faruk Akkaya, parkinson hastalığında kişinin duruş, yürüyüş ve dengesini korumasının en iyi yolunun egzersiz ve hareket etmek olduğunu söyledi.

“11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü” dolayısıyla açıklama yapan VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ömer Faruk Akkaya, parkinson hastalığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Parkinsonun, beyindeki dopaminin eksikliği ile ortaya çıkan nörolojik bir rahatsızlık olduğunu belirten Akkaya, “Yaşın ilerlemesiyle artan çevresel ve kalıtsal nedenlere bağlı dopamin salgılayan hücrelerin azalmasından kaynaklanan hastalık, hareketlerin yavaşlaması ya da azalması, kas sertliğinin artması ile karakterize hareket bozukluğu, el ve ayaklarda titreme ve yürüme güçlüğü ile karşımıza çıkmaktadır. Yavaş ilerleyici nörodejeneratif (beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden) bir beyin hastalığı olan parkinsonun tanısı, klinik bulgular ile konmaktadır. Hastanın şikayetlerinin dinlenmesi ve nörolojik muayene ile tanısı konmaktadır. Hastalık belirtileri arasında yürümenin yavaşlaması, bir elde başlayan titreme ya da yavaşlama, ağırlaşma, vücudun öne doğru eğilmesi, yürürken bir elin sallanmaması, koku alma güçlüğü, kabızlık bulunmaktadır. Bu klinik bulgular, vücudun bir yerinde başlayarak yavaş ve sinsi şekilde ilerleyip tüm vücuda yayılmaktadır” dedi.

Genellikle orta ve ileri yaşın hastalığı olan parkinsonun, ortalama 50-60’lı yaşlarda görüldüğünü kaydeden Akkaya, “Sinsi başlayıp yavaş ilerleyen parkinson, genç yaşlarda da başlayabilmektedir. Yapılan çalışmalarda parkinsonun kadınlara oranla erkeklerde daha sık görüldüğü ortaya çıkmıştır. Beyinde azalan dopamine bağlı gelişen bu hastalıkta ilaç tedavisi ile bu maddenin yerine konması sağlanarak hastalığın seyri iyileştirilmiş ve hastaların yaşam beklentisi uzatılmıştır. Kişinin bu hastalıkta duruş, yürüyüş ve dengesini korumasının en iyi yolu egzersiz ve hareket etmektir. Egzersiz yapan hastaların yapmayanlara oranla denge ve hareketlerinde gözle görülen farklılıklar olmuştur. Son yıllarda parkinsonda cerrahi tedavi, önemini iyice artırmıştır. Medikal tedaviye yanıt alınamaması, ilacın etki süresinin çok azalması ya da yan etkilerden kaynaklı yeterli medikal tedavinin verilemediği durumlarda cerrahi müdahale değerlendirilmelidir. Hastalar, beyin pili ameliyatı ile zaman geri alınarak hastalıktan önceki yaşantılarına kavuşmaktadır” diye konuştu.