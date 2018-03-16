Ormanda eğitim tatbikatı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kunduz Orman İşletme Şefliğinde ağaç kesme, boylama, orman son depolarında yapılan iş ve işlemler, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim tatbikatı yapıldı.

Şube Müdür Hasan Kemal Yayla yaptığı açılış konuşmasında bu eğitimin amacının orman çalışanlarının iş ile ilgili veriminin artırılması ve ürün kaybının azaltılmasına yönelik pratik bilgilerin verilmesi olduğunu söyledi. Eğitimin birinci bölümünde ormanda üretim işi üstlenen ve motorlu testere kullanan operatörler için doğru, uygun ve güvenli kesim, devirme, dal temizliği, boylama teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği unsurlarına kayıtsız şartsız bağlı kalınması, uygun kişisel koruyucu donanım kullanılması, uygulamalar sırasında güvenli çalışma kurallarının ihlaline sıfır tolerans gösterilmesi, ikinci bölümde ise orman son depolarında yapılan iş ve işlemler, ile yuvarlak odun standardizasyonuna yönelik uygulamalı olarak bilgiler verildi.

"Sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri önemli"

Türkiye’nin en değerli ormanları arasında yer alan Kunduz Ormanları’nın prensesi Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ise kapanış konuşmasında sürdürülebilir orman yönetimi ilkeleri doğrultusunda ormanların ürettiği mal ve hizmetlerin toplumun gelişen ve değişen beklentilerini, orman ürünleri ihtiyacını en üst düzeyde karşılamak, ormancılık faaliyetleri için gereken finansman kaynağını temin etmek için orman kaynaklarından çok yönlü sürdürülebilir şekilde faydalanmasının, ormanların sağlıklı gelişmesi ve devamlılığının sağlanmasının stratejik gaye olduğunu belirtti.

Eğitim tatbikatı Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şakir Güneri, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş, işletme şefleri, orman muhafaza memurları, orman işlerinde çalışan orman köylülerinin katılımları ile teorik ve tatbiki eğitim olarak gerçekleşti.