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OKA projesine "Yılın Projesi Ödülü"

Orta Karadeniz kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen “Orta Karadeniz Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi”nin tedarik bileşeni kapsamında temin edilen TR83 Bölgesi’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine...

OKA projesine "Yılın Projesi Ödülü"

Orta Karadeniz kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen “Orta Karadeniz Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi”nin tedarik bileşeni kapsamında temin edilen TR83 Bölgesi’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:36
OKA projesine "Yılın Projesi Ödülü"

Orta Karadeniz kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen “Orta Karadeniz Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi”nin tedarik bileşeni kapsamında temin edilen TR83 Bölgesi’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine “Yılın Projesi Ödülü” verildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sözleşme makamı, OKA’nın yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finans edilen “Orta Karadeniz Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi”nin tedarik bileşeni kapsamında OKA’nın TR83 Bölgesi’nin yüksek çözünürlüklü (50 cm) uydu görüntülerini temin etti. Görüntüleme bazı firmalarca worldview 2, worldview 3 ve worldview 4 kullanılarak gerçekleştirildi. Görüntülerin ortorektifikasyon işlemleri ise Nik Sistem firması tarafından sağlandı.

Bu yıl 10-11 Nisan tarihlerinde İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen Engage 2018 isimli konferansa firma ve OKA davet edildi. OKA adına, projenin Tedarik Bileşeni Koordinatörü OKA Uzmanı Zübeyir Aktürk’ün katılım sağladığı konferansta, projenin sergilenmesi için bir alan da tahsis edildi. Konferans süresi boyunca sergi alanını birçok sektör temsilcisi ziyaret etti ve proje hakkında bilgi aldı. Konferansın son gününde ise projedeki başarılarından dolayı Nik Sistem firmasına "Engage 2018 Award" ödülü verildi.
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