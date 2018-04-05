Öğrencilerin yazdığı kitap tanıtıldı

Samsun Alaçam Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin çıkardığı "Yazarı Benim/Şairi Benim" isimli şiir kitabı tanıtıldı.

Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Serhat Murat Karagöl organizesinde öğrenciler tarafından yazılan şiirler "Yazarı Benim/Şairi Benim" adlı kitapta toplandı.

Kitabının tanıtım etkinliğinde konuşan Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, “Müdür Yardımcısı Serhat Murat Karagöl’ün koordinatörlüğünde öğrencilerimiz kendi duygu ve düşüncelerini ifade etmişler, bunu yazıya dökmüşler ve bunların birleşimi ile bir kitap oluşmuş. Bu çalışma öğrencilerimizin gelecekte yazacakları daha güzel yazı ve şiirler için ilk basamak olacaktır. Şiirlerin öğrencilerden toplanmasından basımına kadar olan süreçte emeği olan Serhat Murat Karagöl’e bu sabırlı çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Çağalar’ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir kitaplarını imzalayarak katılımcılara hediye ettiler.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Hadi Uyar, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.