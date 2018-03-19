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Öğrenciler şehitler için yürüdü

Samsun’un Bafra ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenlendi.Yürüyüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda toplanan öğrenciler...

Öğrenciler şehitler için yürüdü

Samsun’un Bafra ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenlendi.Yürüyüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda toplanan öğrenciler...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:55
Öğrenciler şehitler için yürüdü

Samsun’un Bafra ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Şehitlere Saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda toplanan öğrenciler sloganlar eşliğinde yürüyerek Atatürk Bulvarı’ndan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na geldi. Burada Kaymakam Ali Fuat Türkel’in yaptığı günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Yürüyüşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, okul müdürleri ve 17 ortaöğretim okulu öğrencisi katıldı.
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