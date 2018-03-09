Murzioğlu, personeli için fidan bağışında bulundu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, personeli adına TEMA Vakfı’na 55 adet fidan bağışladı.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde personelini unutmadı. 8 Mart tarihinde her yıl personeline sembolik hediye dağıtan Başkan Murzioğlu, bu yıl ise farklı bir uygulama yaparak, TEMA Vakfı’na 55 adet fidan bağışında bulundu.

“Zorlukların üstesinden gelme çabası takdire şayandır”

Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirten Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Evrenin oluşumundan ve dünyanın şekillenmesinden sonra, yeryüzüyle tanışan insanlık iki cinsiyetin varlığıyla oluşturulmuştur. Ve bu iki cinsiyetin birlikteliğinden de insan soyunu devam ettirmiş ve bugünlere gelinmiştir. Yani kadın ve erkek diye nitelendirilen bu iki cins aslında bir bütünün, birbirini tamamlayan parçalarıdır. Bu parçalardan birini diğerinden zayıf ya da eksik görmek gelişimin önündeki en tehlikeli engeldir. Bir cinsin diğerine üstünlük sergileme çabası, daha iyi bir gelecek amacını baltalayan acizane bir tavırdır. Maalesef bu algı geçmişten günümüze bir şekilde hükmünü devam ettirmektedir. Ancak bu tavır karşısında dahi kadınların vazgeçmeden her şekilde ve her şartta zorluklarının üstesinden gelme çabası takdire şayandır” dedi.

Toplumun en büyük güvencesi

Kadınların gücünün, medeniyetin göstergesi olduğunun altını çizen Başkan Murzioğlu, “Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda yaşama etkin katılımı toplumların, devletlerin ve milletlerin gücüne güç kattığı aşikardır. Biz Türk kadının ne kadar güçlü, azimli ve üretken olduğunun farkındayız. Bunu biz tarihimizde atalarımızda gördük ve bugün de görüyoruz. Kadının duygusal zekâsı ve varlığı, toplumun ve toplumsal barışının en büyük güvencesidir. Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır. Bu duygu ve düşüncelerle doğumdan ölüme her alanda varlıklarıyla onurlandığımız, bizleri, eğiten yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Bu özel gün vesilesiyle Oda olarak her yıl personelimize sembolik hediye takdim ediyorduk. Bu yıl ise, her birinin adına toplam 55 adet fidan bağışı yaptık. Temennimiz köklerimize tutunarak hep birlikte elele göğe yükselebilmek” diye konuştu.