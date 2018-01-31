Murzioğlu: "Her zaman Samsunspor’un arkasındayız"

Torunu ile birlikte Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğrafının konuşulmasının yanlış olduğunu belirten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kendilerinin her zaman Samsunspor’un arkasında olduklarını söyledi.

Samsun TSO Ocak ayı olağan meclis toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Meclis toplantısı 7 gündem maddesi ile toplandı. Türkiye’nin Afrin operasyonuna destek verdiklerini belirten TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ocak ayı faaliyetleri hakkında meclisi bilgilendirdi.

2017 bütçesinde yüzde 122’lik gerçekleşme

2017 mali bütçe hakkında bilgi veren STSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, "2017 bütçesi 7 milyon 40 TL olarak meclise sunulmuştu. Gelir bütçemiz 2017 sonu itibariyle 8 milyon 615 bin TL gerçekleşti. Yani gelir bütçemizde yüzde 122’lik bir gerçekleşme oldu. Gider bütçemiz de ise 5 milyon 562 bin TL’lik bir gerçekleşme oldu. Bu anlamda gelir olarak başarılı bir yönetim gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

2017 STSO Yönetim Kurulu ibrasına yönelik gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

"Bunu yapanlara teessüf ederim"

Samsun TSO’nun Samsunspor’a yardım yapmadığına ilişkin basında çıkan haberleri eleştiren STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Samsunspor bizim Samsunsporumuz. Bizim hiçbir zaman elimizi üzerinden çekmediğimiz bir Samsunspor. Biz her zaman Samsunspor’un arkasındayız. Bu yıl yönetim kurulu olarak stattan loca aldık. Deplasmanlara gönderdik takımı. İmkanı iyi olan arkadaşlarımız para yardımı yaptı. Bu kampanyada da yaptılar, geçmişte de yaptılar. Yönetimin çıkıp açıklaması lazım bunu. Samsun TSO Başkanı olduğum sürece Samsunspor’un yönetiminde bizim yönetimimizden bir kişi oldu. Bana haksızlık yapıyorlar. Gelelim Galatasaray forması meselesine. Sizin de 3 büyüklerden tuttuğunuz takım vardır. Ben Galatasaray’ı tutuyorum, bunu da inkar edemem ki. Bunun üzerinden ne pirimi yapacaksınız. Ben Galatasaray’ı tutuyorum, çocuklarım Beşiktaşlı. Nedir bu! Torunumla bir fotoğraf çektim al sen bunu basına taşı. Ayıptır. Bunu yapanlara teessüf ederim. Samsunspor’la da formam var. Bunu yazanlar benim yaptığım yardımın binde 1’ini yapmamıştır" ifadelerini kullandı.