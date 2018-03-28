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Meteoroloji uyardı: Orta Karadeniz’e yağış geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz’in bu gece saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini duyurdu.

Meteoroloji uyardı: Orta Karadeniz’e yağış geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz’in bu gece saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini duyurdu.

28 Mart 2018 Çarşamba 18:39
Meteoroloji uyardı: Orta Karadeniz’e yağış geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz’in bu gece saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğini duyurdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) tarafından yapılan meteorolojik değerlendirmede, “Bölgemizin bu gece saatlerinden itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği ve buna bağlı olarak bölge genelinin bu geceden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak, Amasya ve Tokat çevrelerinin ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi: “Yağışların yarın (Perşembe) Ordu’nun kıyı ve doğu kesimleri hariç bölge genelinde zaman zaman kuvvetli (21-40 mm.) olması bekleniyor. Kuvvetli yağış sebebi ile oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, lokal su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışlı sistemin Cuma günü öğle saatlerinde bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların yağışlı sistemle birlikte yarın (Perşembe) kıyı kesimlerde 2 ila 4, iç kesimlerde ise 6 ila 10 derece azalacağı ancak hafta sonu bölge genelinde yeniden artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu gece saatlerinden yarın (Perşembe) öğle saatlerine kadar Tokat ve Ordu’nun iç kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
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